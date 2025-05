"Migliorare le infrastrutture stradali". L’on. Tassinari (FI): "È una priorità"

Intervenire sul gap infrastrutturale della Romagna. È la richiesta che Confartigianato Cesena ha presentato all’incontro con il sottosegretario Tullio Ferrante (FI) (nella foto). "Per il tessuto produttivo e il mondo delle imprese – afferma il Gruppo di Presidenza – è indispensabile poter contare su una rete infrastrutturale in grado di assicurare trasporti efficienti. Le priorità sono tre: il completamento e la messa in sicurezza della E45-SS3bis Tiberina, il rilancio della secante con i lotti 0 e 5 per un collegamento veloce Forlì-Cesena e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con l’auspicio di arrivare a una vera alta velocità anche in Romagna. A questi si unisce la modernizzazione delle reti digitali ed energetiche, elementi indispensabili secondo Confartigianato per rafforzare l’attrattività e la competitività dei territori".

Immediato l’appoggio dell’on. Rosaria Tassinari (FI). "Il documento di Confartigianato Cesena – afferma – rappresenta una piattaforma che Forza Italia sostiene a livello regionale e nazionale. La Romagna ha un tessuto economico dinamico e competitivo, ma continua a subire un gap infrastrutturale rispetto all’Emilia, come dimostrano i dati diffusi da Uniontrasporti e Unioncamere. È dunque necessario superare questa ingiusta disparità. Serve una visione romagnola unitari e una regia nazionale che sappia riconoscere alla nostra area il ruolo che le spetta. Lavoreremo per questo".