Migliori giovani della rappresentativa, ci sono 4 bianconeri

Considerando i decisamente rivedibili risultati conseguiti a livello internazionale dal calcio italiano, diventa sempre più evidente quanto sia importante per il mondo pallonaro del Belpaese investire sul talento dei suoi giovani. Un argomento che nella galassia della serie C, ormai ex casa del Cesena, si continua a citare profusione. Con l’intento di valorizzare le abilità delle promesse calcistiche in rampa di lancio nei vari vivai e grazie alla collaborazione con Pantofola d’Oro, storica azienda leader nel suo settore e partner delle Rappresentative, dodici giovani calciatori, quattro per categoria tra under 17, under 16 e under 15, hanno ricevuto due paia di scarpe da calcio professionali, create appunto da Pantofola d’Oro. Tra i premiati sono stati inseriti ben quattro atleti del Cesena Fc. Per l’under 15 Daniel Gjergji è stato riconosciuto come miglior difensore, stesso titolo attribuito a Mattia Ridolfi dell’under 16. Sempre nell’under 16, come miglior centrocampista è stato invece premiato Andrea Ballanti. Restando a centrocampo, ma passando alla selezione under 17, l’ultimo riconoscimento è stato assegnato a Davide Zamagni.

"Siamo onorati di premiare questi calciatori che speriamo possano diventare i futuri talenti del calcio italiano – ha commentato l’amministratore delegato di Pantofola d’Oro Kim Williams –. Ci fa molto piacere che il nostro marchio sia legato a questi ragazzi, dopo aver vestito grandissimi campioni: l’obiettivo è riproporre il nostro prodotto alle nuove generazioni. Riprendiamo, così, la straordinaria abitudine del passato di realizzare scarpe su misura e personalizzate, quando leggende del calibro di Rivera o Riva ci facevano visita in fabbrica per avere il loro esemplare unico. Oggi faremo lo stesso nella sede storica della Serie C".