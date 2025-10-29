Mignani: "Cesena, questo è un gran gruppo". Primi applausi per Diao: "Ho dato tutto"

Il Cesena sfata il tabù Manuzzi e ottiene una vittoria fondamentale contro la Carrarese per accorciare sul Modena capolista. Mister Mignani applaude i suoi per la prestazione vittoriosa: "Soprattutto nel primo tempo la Carrarese ha tenuto molto il pallone, ma siamo stati bravi a non concedere nulla e a sfruttare le occasioni giuste – dice –. E’ stata una prova da squadra matura che sa che le partite durano almeno 95 minuti e che ha saputo gestire bene la situazione, anche quando il possesso era degli avversari. Finalmente abbiamo ottenuto una vittoria davanti al nostro pubblico, utile a consolidare il percorso che stiamo facendo. I ragazzi hanno messo in campo ogni partita lo spirito giusto e si meritano partite di questo tipo".

Buona gara anche per molte cosiddette seconde linee: "Bisogna dare meriti ad un gruppo eccezionale e fare anche i nomi di quelli che non sono entrati oggi – va avanti –. Se non hai un gruppo di 22-23 ragazzi che danno il massimo negli allenamenti le cose non vengono bene. I nuovi entrati hanno dato un grande contributo. Al di là della prestazione, la cosa importante è vedere che tutti danno il massimo per la squadra e questo mi rende orgoglioso". Due parole sull’insostituibile Francesconi, schierato titolare davanti alla difesa per dare riposo a Castagnetti: "E’ uno di quei giocatori a cui bisogna sempre stringere la mano a fine partita perché dà sempre tutto quello che ha. Fa sempre bene entrambe le fasi e non si risparmia mai".

Piccola parentesi su questa prima fase di campionato, che vede i bianconeri molto in alto in classifica: "Io penso che alla lunga – afferma Mignani –, nel lungo periodo, uno raccolga quello che merita. L’importante per ora è mostrare spirito di squadra e di gruppo, poi le partite si possono vincere o perdere per via degli episodi. Quando una squadra dà continuità di prestazioni non è frutto del caso, ma del lavoro. Mi auguro che il campionato in questo momento stia esprimendo principi di valori che possano perdurare nel tempo, poi sappiamo che ci sono squadre che hanno un organico sopra la media e che verranno fuori appena sistemeranno i propri problemi. Noi dobbiamo in ogni caso continuare a credere nel lavoro che stiamo facendo". In chiusura, Mignani dribbla le domande sulle avversarie appaiate in classifica con una punzecchiatura: "Ho già sentito alcuni allenatori parlare di altri negli ultimi giorni, vorrei evitare di fare lo stesso". Si riferiva forse a Bianco e Inzaghi?

Dopo l’allenatore cesenate è toccato a Siren Diao rispondere alle domande dei giornalisti. Il 20enne dal doppio passaporto spagnolo e senegalese è salito in cattedra, realizzando l’assist decisivo per la rete di Berti: "Abbiamo giocato una bella partita, nonostante i soli tre giorni che abbiamo avuto per prepararla – spiega –. All’inizio non eravamo riusciti a giocare come sapevamo, ma con il tempo l’intesa con i compagni è cresciuta. Sono contento di me stesso, ma lo sono ancora di più per la vittoria davanti al pubblico di casa". Quanto manca ancora al vero Siren Diao? "So che posso ancora migliorarmi, continuo ad allenarmi al 100% per avere altre opportunità. Spero che il mister continui a darmi fiducia, ci metterò tutto me stesso". Primi applausi dal tifo del Manuzzi per l’attaccante al momento dell’uscita dal campo. "E’ una cosa che mi ha fatto stare tanto bene – conclude –, sono contento che i tifosi abbiano notato che ho dato tutto e che le cose che ho provato mi siano uscite abbastanza bene".

Giacomo Lippi