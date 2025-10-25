Mignani: "Col Sudtirol senza paura. In trasferta ci concedono più spazi"

Oggi pomeriggio allo stadio ’Druso’ di Bolzano il Cesena di Michele Mignani avrà l’opportunità di confermare la sua grande efficacia come squadra da trasferta contro il Sudtirol di Fabrizio Castori. Il grande ex di giornata però non sarà in panchina in quanto squalificato.

È curioso il cammino interno dei trentini che finora nel loro stadio hanno conquistato due vittorie e subito due sconfitte, mai fino ad oggi insomma hanno chiuso in pareggio davanti al loro pubblico.

Il Sudtirol come sanno fare le squadre di Castori non pratica il palleggio esasperato ma piuttosto cerca la profondità: Mignani lo sa e fa capire come intende controbattere: "Ogni squadra ha la sua identità e quelle di Castori ancora di più: cercano di arrivare in fretta alla porta, dovremo essere capaci di vincere i duelli e di avere il possesso della palla, poi vedremo cosa succederà in campo".

Oggi i bianconeri affronteranno il Sudtirol, poi martedì saranno di nuovo in campo contro la Carrarese. In ogni caso il tecnico bianconero non pare intenzionato a lasciare che le sue scelte vengano influenzate dal doppio impegno ravvicinato.

"Non penso a martedì e alla Carrarese - ha assicurato - penso solo al Sudtirol. Quando i novanta minuti che ci aspettano saranno andati in archivio, inizierò a pensare all’impegno successivo".

L’allenatore del Cesena ha poi riuflettuto sul fatto che le varie vittorie conquistate fin qui dal Cavalluccio lontano dalle mura amiche, potrebbero far suonare un doppio campanello di allarme ai club che si apprestano ad ospitare i romagnoli: "Non credo che possano esserci accorgimenti particolari da parte dei nostri avversari. Parto dal contesto opposto: quando vengono nel nostro stadio, gli avversari ci ’aspettano’ di più, mentre in trasferta ci concedono spazi maggiori".

A La Spezia il Cesena ha conquistato i tre punti sfruttando al meglio due calci piazzati, un fatto non certo casuale: "Ci sono studi e statistiche - ha ribadito Mignani - che dimostrano come le palle da fermo siaono decisive. Noi lavoriamo per migliorare, lo facciamo nei giorni immediatamente prima delle partite e lo facciamo anche a livello di staff per condividere le idee".

Il Cesena porta molti dei suoi calciatori al tiro e di conseguenza in gol, nelle ultime giornate però gli attaccanti pur costruendosi occasioni, hanno faticato ad ’andare a bersaglio: "Mi piacerebbe molto arrivare al gol su azione manovrata più che su calcio piazzato, oggi però sappiamo che cosi come gli attaccanti sono i primi difensori tornando nella nostra area, allo stesso modo i difensori partecipano alla fase di attacco sui calci da fermo".

Per quanto riguarda la situazione infortuni, Mignani è stato chiaro: "Siamo gli stessi di La Spezia, con in più Olivieri . Dalla Primavera portiamo con noi Bertaccini visto che Bisoli non è pronto: visto il tipo di infiammazione con la quale deve fare i conti, non è possibile stabilire quando rientrerà in modo molto preciso. Bisoli è un ragazzo molto serio, lavorerebbe giorno e notte per tornare a disposizione il più in fretta possibile".

Infine un riferimento al pubblico. Oggi il settore ospiti sarà gremito (sono stati venduti 609 biglietti, praticamente un sold-out dei 624 disponibili) : "La nostra squadra è molto sensibile alla presenza dei tifosi, soprattutto in casa, ma anche in trasferta. Avere il nostro pubblico con noi è una importante spinta in più".