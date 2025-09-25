Mignani e le partenze lanciate. Cesena, così si indirizza la stagione

Chi ben comincia non sarà esattamente a metà dell’opera come recita il vecchio detto, ma aiuta senz’altro a rendere più facile il cammino. Michele Mignani sembra aver fatto suo il proverbio, visto che spesso e volentieri le sue squadre hanno avuto un avvio accelerato che ha consentito poi di raggiungere traguardi di rilievo.

In quella che può essere considerata la sua stagione migliore in B, quella targata 2022/2023 sulla panchina del Bari, con la serie A sfumata a pochi secondi dalla fine nella finale playoff contro il Cagliari, il tecnico ligure partì con un filotto di otto i risultati utili consecutivi suddivisi in tre pareggi e una vittoria nelle prime quattro giornate, poi un poker di successi prima della caduta casalinga al nono turno contro l’Ascoli.

Era l’anno dell’esordio in cadetteria per lui, l’anno precedente, sempre alla guida dei galletti, aveva ottenuto la promozione dalla C con tre giornate di anticipo grazie a una cavalcata travolgente durata tutta la stagione e iniziata con nove risultati utili consecutivi (sei vittorie e tre pareggi). L’esperienza precedente, sempre C a Modena, cominciata a dicembre 2019 da subentrato dopo l’esonero di Mauro Zironelli, partì con quattro vittorie e un pareggio.

Confermato anche per la stagione seguente (2020-2021) l’avvio di campionato registrò quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime sette partite secondo posto in classifica ad un punto da Padova e Sudtirol.

Niente male lo start anche sulla panchina del Siena, stagione 2017/2018, con all’inizio dieci partite senza sconfitte: sette le vittorie e tre i pareggi tutti per 0-0. I toscani arrivarono poi alla finale playoff di C ma persero l’ultimo match decisivo contro il Cosenza di Piero Braglia. L’esordio assoluto come allenatore fu ad Olbia nel gennaio 2016, ancora da subentrato, la categoria era la D, e nelle 15 gare alla guida dei sardi rimediò una sola sconfitta.

Il Cesena di quest’anno non ha, al momento, uno score così scintillante ma quattro gare con tre vittorie d un pari, e conseguente primo posto in coabitazione, sono in linea con il curriculum del suo tecnico.

Bianconeri che tra l’altro, in stagione regolare, non perdono dal primo maggio: Mantova – Cesena 3-0. Le uniche due sconfitte sono arrivate nel preliminare playoff: partita secca da dentro o fuori, a Catanzaro il 17 maggio (1-0) e nel primo turno di coppa Italia ad agosto contro il Pisa, sconfitta patita solo ai rigori dopo lo 0-0 nei 90 minuti.

Da maggio a oggi in campionato sono arrivate sette vittorie, di cui tre nelle ultime tre giornate della scorsa stagione, Palermo in casa, poi a Cosenza e Modena, mentre l’unico pareggio rimane quello in casa contro l’Entella il 30 agosto.