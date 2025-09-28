Mignani guarda avanti, c’è subito Frosinone: "Crediamo in noi, lo abbiamo dimostrato"

Il Cesena conquista un ottimo punto con il Palermo, al termine di una gara equilibrata e giocata con grande intensità. Non ha rimpianti Mignani, nonostante l’errore di Shpendi che ha sprecato l’occasione del raddoppio. "Non è tanto il risultato di cui si deve parlare, ma della prestazione e dello spirito – dice subito il mister –. Tante le cose positive che si sono viste, ma bisogna ricordare che davanti c’è sempre un avversario. Entrambe le squadre potevano vincere la partita e hanno dimostrano di credere nel lavoro che stanno facendo".

Esordio per Guidi, schierato largo a destra: "Felice per il suo debutto. Alleno tanti ragazzi che stanno lavorando duramente per mettermi in difficoltà, spero di farne esordire anche altri perché sono calciatori che si allenano, che prendono seriamente il loro lavoro e meritano di giocare".

La scelta di schierare Blesa nonostante il leggero problema fisico degli ultimi giorni ha ripagato: "È stata una scelta ponderata che rifarei in ogni caso, anche se ha saltato mezza giornata di allenamento martedì". Su Diao: "Ha trovato qualche difficoltà in più rispetto a Venezia, ma bisogna anche ammettere che oggi (ieri, ndr) è sceso in campo contro giocatori con tanta serie A alle spalle e che hanno vinto campionati di B. Deve sapere che il pane è molto duro e bisogna guadagnarselo, ma ha delle caratteristiche interessanti e avrà modo di tirare fuori le sue qualità".

Un’opinione su giocatori come Berti e Francesconi, protagonisti in occasione della rete del vantaggio, e sulla loro evoluzione da un anno a questa parte: "Sono ragazzi in gamba e intelligenti, che conoscono i loro pregi e difetti – afferma Mignani –. Rispetto a un anno fa li vedo cresciuti e sono ormai veri e propri leader della squadra, da esempio per tutti i giovani che arrivano nonostante abbiano poco più di 20 anni. Francesconi ha sbagliato un po’ all’inizio ma so cosa può darmi nel corso di una partita".

Un lavoro sporco, da segnalare, dei due attaccanti: "Nel calcio di oggi i giocatori in campo devono lavorare tutti insieme, si vive spesso di duelli e bisogna sporcare la costruzione avversaria pressando con gli attaccanti. Ci alleniamo per riuscire a correre dietro e davanti agli altri, il lavoro delle punte non deve essere un problema ma un vantaggio degli attaccanti". Gara non semplice per Shpendi, a secco anche stavolta: "Nell’occasione sull’1-0 Cristian ha fatto 30-40 metri di scatto ma ha sbagliato: la cosa comunque importante è che si crei le occasioni, i gol arrivano".

Non c’è tempo di cullarsi su questo ottimo risultato conquistato contro una formazione costruita per andare direttamente in A come il Palermo. In campo ci si torna subito, martedì sera la trasferta a Frosinone, che ieri ha battuto fuori casa il Mantova 5-1 e ha raggiunto in testa proprio il Cesena e il Palermo. C’è anche questo alla base delle decisioni sui cambi? Mignani ha voluto preservare tanti giocatori, decidendo di sostituirli? "Giochiamo martedì ed è importante avere finito la partita con tutti i giocatori sani. Ora vanno recuperate le energie, ma i giocatori sono giovani e ben allenati e mi daranno altri spunti per fare scelte diverse da oggi".

Al termine della gara a parlare anche Blesa, contento per il secondo gol in campionato: "Ho sempre creduto in me stesso, sapevo sin da subito di poter dare un contributo a questa squadra. Sento la fiducia del mister e dei compagni e sono molto felice di avere segnato davanti a questi straordinari tifosi". Due parole anche sull’esultanza con il palloncino, che sta già facendo impazzire i tifosi: "Il prossimo colore del palloncino lo sceglierò in base al colore della maglia che indossiamo (sorride, ndr)".

Giacomo Lippi