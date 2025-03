Mignani ha giocato bene le sue carte: "Conquistato un grande punto"

Mister Michele Mignani soddisfatto del risultato e della prova della squadra. La striscia positiva si allunga, ma soprattutto i suoi hanno retto l’urto contro una formazione scesa in Romagna con l’intenzione di fare la voce grossa. "Questo è un grande punto per tanti motivi – dice –. Affrontavamo una squadra forte sia a livello fisico che tecnico-tattico, che veniva da una grande partita giocata contro il Pisa. Potevamo vincere, così come perdere, prendo questo 0-0 con entusiasmo". Formazione inziale con qualche sorpresa che il tecnico bianconero ha spiegato così: "Immaginavo che lo Spezia si presentasse aggressivo soprattutto in fase difensiva – ha spiegato l’allenatore –. E se avessi messo due attaccanti a giocare spalle alla porta sarebbero stati in difficoltà ed in balia del pressing. Ho preferito avanzare Bastoni a supporto di Shpendi lasciando a Calò e Francesconi il compito di impostare. Nel primo tempo ci sono stati addosso a livello fisico, nel secondo siamo cresciuti e per questo motivo ho aspettato a fare i cambi". Due parole anche sulle assenze: "C’erano delle scelte importanti da fare, con gli infortuni di La Gumina e Klinsmann e le squalifiche di Mangraviti e Antonucci, ma non ho mai avuto dubbi sulla partita che i sostituti avrebbero fatto. Questo è un gruppo bello e sano, composto da ragazzi speciali. Per questo motivo lasciare fuori qualcuno è sempre difficile".

Sugli episodi controversi, in particolare sul gol cancellato al Cesena, Mignani sceglie di evitare polemiche: "Quando un arbitro va al Var difficilmente cambia decisione. Ha ammesso, quindi mi aspettavo lo annullasse. La mia opinione è che non c’era motivo per togliere la rete, così come penso che il rigore ci fosse, ma bisogna comunque dare fiducia agli arbitri ed accettare qualsiasi decisione".

Per Matteo Pisseri un ritorno in campo dopo diciannove gare vissute da spettatore, l’ultima partita giocata quella in casa con il Brescia il 26 ottobre. La doppia prodezza su Lapadula in occasione del rigore, nessuna consultazione con i raccattapalle ha subito ammesso, la risposta chiara a chi si chiedeva se la tanta panchina non avesse tolto smalto ai riflessi. "Sapevo da un paio di giorni che forse c’era la possibilità di giocare – ha ammesso –. Ma solo in mattinata ho avuto la certezza, quando il mister ha dato le formazioni". Poi il portiere è tornato sull’episodio chiave. "Sono state due parate diverse nella stessa azione – ha spiegato l’ex Parma –. Sul tiro dal dischetto ho cercato di rimanere in piedi fino all’ultimo una volta respinto il tiro il pensiero è stato quello di alzarmi più velocemente possibile per ribattere anche l’altra conclusione di Lapadula". Tornando al suo campionato e a quell’esclusione, un po’ a sorpresa, nel girone di andata, Pisseri dribbla le polemiche anche se ammette: "Stavo giocando con continuità e penso che mi stavo comportando anche bene, così come la squadra stava facendo un gran campionato. Non nascondo che un po’ di dispiacere c’è stato, ma sono contento che le cose per noi siano tornate ad andare bene dopo un brutto momento, perché quello che conta è sempre il bene del Cesena. Ho avuto la possibilità di giocare e non sapevo se sarebbe successo ancora prima della fine della stagione, poi in casa davanti al nostro tifo. Sono contento di aver mantenuto la porta inviolata, io sono pronto per giocare ancora".

Andrea Baraghini