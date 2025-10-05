Mignani non fa drammi: "Ci stava il pareggio". Castagnetti: "Non perdiamo la fiducia"

Seconda sconfitta consecutiva, ma Mignani non si dispera. "Non siamo stati bravi nelle letture dei due gol presi – dice l’allenatore –, ma la squadra ha proposto e creato più nel secondo tempo che nel primo. Almeno un pareggio probabilmente lo meritavamo, oggi purtroppo è andata così e bisogna come sempre leggere le cose buone e meno buone che ci sono state. I ragazzi sono arrivati al 90’ spingendo ancora, dispiace perché volevamo rifarci dalla partita di Frosinone ma non ci siamo riusciti".

Un punto nelle ultime tre partite. "Abbiamo – va avanti – affrontato alla pari due squadre in forma e candidate per la promozione come il Palermo e il Frosinone, mentre oggi (ieri, ndr) purtroppo è andata come avete visto. Rimango sempre dell’idea che una squadra alla fine di un campionato ottenga sempre ciò che merita, infatti bisogna alzare subito la testa e pensare già alla prossima". Mignani si ritiene soddisfatto dei numerosi pericoli creati dai propri giocatori, nonostante il gol del pareggio non sia mai arrivato: "Il dato che mi interessa è che abbiamo creato più occasioni degli altri. Abbiamo calciato un paio di volte con Shpendi, una volta con Berti, Blesa, Olivieri e altri giocatori. Anche Zaro nel finale è andato vicino al gol. A volte quando una palla viene calciata male può prendere lo stinco di qualcuno e andare nell’angolino, mentre in altre magari molti tiri non entrano. Questo è un nostro demerito e cercheremo di lavorarci, ma è indiscutibile che la squadra abbia creato occasioni e abbia reagito allo svantaggio". Su Bastoni, espulso per proteste: "Sono situazioni di campo. Il ragazzo non si è mai permesso di dire qualcosa e onestamente non vorrei commentare. L’arbitraggio? Ognuno trarrà le sue considerazioni".

"C’è grande amarezza – ha detto, invece, Castagnetti –. E’ stata una partita con tante occasioni e la sconfitta fa molto male. Perdere partite come questa ci deve far pensare, abbiamo sbagliato qualche situazione che ci ha penalizzato. Dobbiamo comunque continuare ad essere positivi, avere fiducia e cercare di fare un buon campionato. Non c’è spiegazione per i gol che abbiamo subito, l’importante è ritrovare la solidità. Abbiamo pur sempre 11 punti, queste due sconfitte non devono farci perdere l’ottimismo".

Giacomo Lippi