Davide Eusebi
Cesena
CronacaMignani non fa drammi: "Ci stava il pareggio". Castagnetti: "Non perdiamo la fiducia"
5 ott 2025
GIACOMO LIPPI
Cronaca
Mignani non fa drammi: "Ci stava il pareggio". Castagnetti: "Non perdiamo la fiducia"

L’allenatore guarda alle occasioni create: "Ne abbiamo avute più degli altri reagendo allo svantaggio, ci lavoreremo su"

L’espulsione di Bastoni, sotto la seconda rete della Reggiana (Foto Ravaglia)

Seconda sconfitta consecutiva, ma Mignani non si dispera. "Non siamo stati bravi nelle letture dei due gol presi – dice l’allenatore –, ma la squadra ha proposto e creato più nel secondo tempo che nel primo. Almeno un pareggio probabilmente lo meritavamo, oggi purtroppo è andata così e bisogna come sempre leggere le cose buone e meno buone che ci sono state. I ragazzi sono arrivati al 90’ spingendo ancora, dispiace perché volevamo rifarci dalla partita di Frosinone ma non ci siamo riusciti".

Un punto nelle ultime tre partite. "Abbiamo – va avanti – affrontato alla pari due squadre in forma e candidate per la promozione come il Palermo e il Frosinone, mentre oggi (ieri, ndr) purtroppo è andata come avete visto. Rimango sempre dell’idea che una squadra alla fine di un campionato ottenga sempre ciò che merita, infatti bisogna alzare subito la testa e pensare già alla prossima". Mignani si ritiene soddisfatto dei numerosi pericoli creati dai propri giocatori, nonostante il gol del pareggio non sia mai arrivato: "Il dato che mi interessa è che abbiamo creato più occasioni degli altri. Abbiamo calciato un paio di volte con Shpendi, una volta con Berti, Blesa, Olivieri e altri giocatori. Anche Zaro nel finale è andato vicino al gol. A volte quando una palla viene calciata male può prendere lo stinco di qualcuno e andare nell’angolino, mentre in altre magari molti tiri non entrano. Questo è un nostro demerito e cercheremo di lavorarci, ma è indiscutibile che la squadra abbia creato occasioni e abbia reagito allo svantaggio". Su Bastoni, espulso per proteste: "Sono situazioni di campo. Il ragazzo non si è mai permesso di dire qualcosa e onestamente non vorrei commentare. L’arbitraggio? Ognuno trarrà le sue considerazioni".

"C’è grande amarezza – ha detto, invece, Castagnetti –. E’ stata una partita con tante occasioni e la sconfitta fa molto male. Perdere partite come questa ci deve far pensare, abbiamo sbagliato qualche situazione che ci ha penalizzato. Dobbiamo comunque continuare ad essere positivi, avere fiducia e cercare di fare un buon campionato. Non c’è spiegazione per i gol che abbiamo subito, l’importante è ritrovare la solidità. Abbiamo pur sempre 11 punti, queste due sconfitte non devono farci perdere l’ottimismo".

© Riproduzione riservata