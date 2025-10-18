Mignani non si fida dello Spezia: "Sono forti al di là della classifica"

Sarà un Cesena numericamente molto ridimensionato quello che stasera scenderà in campo contro lo Spezia, al Picco, piccolo e insidioso. Assente Bastoni, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Reggiana. A lui si aggiungono gli infortunati, Magni, Siano, Olivieri e Bisoli. Coperta corta, quindi, a centrocampo e in attacco dove le risorse a disposizione sono limitatissime. "Inutile piangersi addosso, abbiamo sufficienti risorse per rispondere al meglio a queste defezioni. Sono perlopiù acciacchi leggeri, ma non vogliamo rischiare".

Michele Mignani deve fare di necessità virtù, attingendo dai giovani del vivaio per rimpolpare la panchina. Difficile capire se gli acciacchi siano legati anche alla necessità di allenarsi sul sintetico di Martorano. "Quello abbiamo, a Villa Silvia il campo va riseminato e non possiamo usarlo, del resto lo scorso anno non abbiamo mai avuto problemi. Sopperiamo col resto della rosa e con l’entusiasmo dei nostri giovani. Certo, dispiace non avere la rosa completa a disposizione, ma siamo sereni e in piena fiducia per chi scenderà in campo". Un mese fa il tecnico ligure, alla vigilia del match di Marassi con una Sampdoria in condizioni simili a quelle dello Spezia, ammise che avrebbe preferito affrontare qualunque altra squadra fuorchè una ferita nel morale e nell’orgoglio seppur fortissima per organico. Lo stesso si può dire dello Spezia? "È sostanzialmente la stessa squadra che ha disputato la finale dei playoff al termine della scorsa stagione. Ha un valore altissimo dopo aver mantenuto l’80 percento della rosa dello scorso anno ed un tecnico bravo ed esperto. So che non sbagliano le partite importanti, quindi siamo coscienti delle difficoltà che ci troveremo ad affrontare. Ho visto diverse loro partite. La loro classifica non è brillante, ma adesso non ha senso guardarla. E’ una squadra forte tecnicamente, molto fisica, poi ci sta che perdere una finale con la promozione in serie A in palio possa lasciare cicatrici. Conosco ambiente ed allenatore, sarà durissima". Sarebbe utile capire cosa non abbia funzionato nelle due sconfitte consecutive di Frosinone e con la Reggiana al Manuzzi.

"La squadra non ha demeritato – continua il tecnico – siamo stati puniti da alcuni episodi sfavorevoli, ho insistito coi ragazzi perché ci sia concentrazione feroce sino all’ultimo secondo. Alla Reggiana abbiamo concesso due situazioni con letture diverse, a Frosinone abbiamo sbagliato 15 minuti. E’ anche merito degli avversari, bravi su episodi. Siamo coscienti dei nostri pregi e difetti, dovremo imparare prima possibile a enfatizzare i primi e limitare i secondi, tenendo sempre alta la concentrazione". Episodi si, ma anche capacità tecniche. Basti pensare alle due azioni da manuale reggiane a fronte dell’occasione clamorosa capitata a Olivieri. "Ogni giocatore ha caratteristiche proprie, deve provare a fare gol, mi interessa anche come si muove pur ammettendo che il gol è la ciliegina sulla torta. Questi ragazzi danno tutto, arrivare davanti al portiere avversario è un merito, il gol è il massimo. L’obiettivo è lavorare bene, poi gli errori ci stanno, l’importante è riuscire a gettarseli alle spalle in fretta, imparando dalle esperienze". In 194 seguiranno la squadra a La Spezia.