Mignani: "Ottima prestazione, ma il finale...". Castagnetti: "Esordio fantastico, avanti così"

Non era semplice, per Michele Mignani, la partita del Marassi. Per una miriade di motivi, a partire dal passato blucerchiato (e tricolore) dello stesso tecnico fino ad arrivare al momentaccio (per usare un eufemismo) della Sampdoria stessa, criticata, fischiata e contestata dai suoi tifosi già all’intervallo. "Venire a giocare a Genova non è mai facile – dice il tecnico al termine del match –, sapevamo che ci saremmo trovati di fronte una squadra ferita, che doveva per forza metter in campo tutto quello che aveva per portare a casa punti e per riconciliarsi con l’ambiente".

"Nel primo tempo potevamo fare qualcosa di meglio – continua –, abbiamo sprecato qualche ripartenza, ma va detto che non abbiamo rischiato molto. Meglio nel secondo, gestendo bene la palla e creando diverse opportunità per far male. Sono contento dell’ottima prestazione, perché porta punti. Dà fastidio invece la non perfetta gestione del finale di gara (anche con l’Entella il gol subìto è arrivato nel recupero, ndr), non dovevamo prendere gol. Però sarà un motivo di crescita: dobbiamo gestire meglio la fase finale in caso di in vantaggio".

Quella con la Samp è stata anche la prima partita a mercato chiuso. E a deciderla sono stati proprio due volti nuovi: l’arcobaleno su punizione di Castagnetti e il tocco di Zaro che ha risolto una mischia in area. "Sono contento per il risultato e per il gruppo, perché questo è uno spogliatoio con valori importanti a livello umano e, anche se ci saranno alti e bassi, sono i presupposti per provare a far bene, che è un po’ l’obiettivo nostro al termine di un mercato in cui abbiamo razionalizzato il budget. Buona parte della squadra ha dato continuità al lavoro dello scorso anno, culminato ai playoff, però dobbiamo pensare a lavorare bene e continuare su questa strada".

Un applauso Mignani lo riserva poi a Castagnetti, al debutto in bianconero, arrivato da poco, più di 15 giorni, ma che sembra qui da sempre. "Il valore del calciatore è indiscutibile. È un top per la categoria e si è integrato benissimo all’interno della squadra. Non è merito mio, ma dei compagni e dell’intelligenza del ragazzo: è bello che chiunque arrivi a Cesena si senta subito messo in condizione di poter dare il massimo".

Anche Castagnetti è soddisfattissimo dell’esordio. "È stata davvero una prima fantastica – dice l’ex Cremonese –, ma al di là della soddisfazione personale, è importante aver portato a casa i tre punti. Abbiamo disputato un’ottima partita, e dobbiamo continuare così, con grande umiltà, perché in serie B non è mai facile". Le partite in cadetteria sono molto livellate, e spesso "la differenza la fa l’atteggiamento e la voglia di vincere i contrasti. Questo c’è stato ed è un ottimo punto di partenza. Così come è importante l’essere partiti col piede giusto". Sono passate appena tre giornate, ma il Cesena guida la classifica. E Castagnetti, che la serie B l’ha vinta ben 4 volte, tiene tutti con i piedi per terra: "La graduatoria adesso non conta niente, bisogna portare a casa più punti possibile e più buone prestazioni possibile. La B è un campionato lungo e difficile".

Enrico Magnani