Mignani: "Squadra in crescita". Berti: "Ora vinciamo al Manuzzi"

Quello del Druso è il quinto successo in trasferta per il Cesena, ma è anche il primo che arriva senza incassare gol. "Il calendario ci ha giocato uno strano scherzo – spiega mister Michele Mignani –, ma quello che è importante è che in queste sei trasferte il Cesena ne abbia vinte cinque. E anche questa volta abbiamo meritato di vincere, non mi sembra di aver rubato nulla". Un successo arrivato al termine di una partita dai due volti. "Abbiamo disputato un grandissimo primo tempo – continua –, nella gestione della palla, sulle inattive e nel produrre gioco. Nella seconda frazione invece c’è stata più sofferenza, che potevamo forse gestire meglio. Loro hanno grandissima fisicità e questo ci ha messo un po’ in difficoltà. Però i ragazzi sono stati ordinati, applicati e hanno dimostrato che quando la partita è sporca sanno sporcarsi. Questo è un segnale che stiamo crescendo". Anche perché in campo ci sono pure gli avversari. "Il Sudtirol è una squadra molto fisica, ci aspettavamo una loro reazione forte ma non ci siamo scomposti. Ora prendiamo questa vittoria, che ci aumenta l’autostima e ci fa crescere".

Oltre ai tre punti, altre due buone notizie: il primo clean sheet della stagione e il ritorno al gol di Shpendi. "Siamo tutti contenti per entrambi. Cristian ha segnato, ma non dobbiamo estrapolare il giocatore dal contesto. Siamo contenti anche quando non entra nel tabellino, perché quando non fa gol deve dare una mano alla squadra. Così come Berti, che mette a disposizione le sue caratteristiche per il gruppo: offre grande vivacità e mette spesso i compagni nella condizione di calciare in porta. Ora ci aspettiamo, per la sua crescita, che migliori in fase realizzativa. Ma è un ragazzo disponibile, che consolida il suo rendimento anno dopo anno".

In particolare negli ultimi 10 giorni, periodo in cui Berti ha esordito con la maglia della Nazionale Under 21 proprio al Manuzzi, riuscendo anche ad andare a segno. E conquistando due vittorie pesantissime col suo Cesena, prima a La Spezia e poi a Bolzano. "Quest’ultimo è stato un periodo davvero bellissimo – commenta proprio Tommaso Berti –, sia il gol in Azzurro, poi due grandi vittorie. Ora dobbiamo dar seguito a questa serie positiva già a partire da martedì sera, perché in casa la vittoria manca da tempo. Una volta passati in vantaggio abbiamo provato a continuare a giocare, ma la partita poi ci ha portato a sporcarci e abbiamo saputo farlo". Martedì si torna subito in campo: "Dovremmo essere bravi a ricaricare le pile. E poi riuscire a dar continuità a queste due vittorie consecutive, conquistando il primo successo al Manuzzi".

