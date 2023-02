Migranti in lotta in cerca di una vita migliore Ora, come nel passato, si ricorre a metodi illegali

L’opera teatrale ’Uno sguardo dal ponte’, prodotta dal famoso attore e regista Massimo Popolizio, tratta di un importante capitolo della storia italiana e americana: l’emigrazione verso il nuovo continente. Dalla fine dell‘800, in un’Italia industrialmente arretrata e intrisa di una dilagante povertà, molti italiani puntarono tutto su un futuro più sicuro in America per garantire il sostentamento economico alla loro famiglia.

Era frequente che fosse un solo membro del nucleo familiare ad imbarcarsi per raggiungere la costa atlantica, a causa del proibitivo costo del biglietto. Una volta vicini al porto di New York, i migranti venivano fatti sbarcare a Ellis Island, dove venivano sottoposti a rigidi controlli prima del loro ingresso effettivo nel paese. Se questi non venivano superati, la conseguenza era quella di essere rimandati indietro, perdendo così il denaro investito, ma soprattutto facendo svanire il proprio sogno.

Oggi l’Italia è diventata il porto di arrivo per molte persone provenienti dall’Africa e dall’ Est Europa che migrano per cercare condizioni di vita migliori. La loro situazione non è molto diversa da quelle dei migranti dell‘800 e ‘900, infatti sperano di trovare una soluzione per far vivere la propria famiglia in condizioni umane.

Ora, come nel passato, spesso si ricorre a metodi non legali per raggiungere questo obiettivo, ma cos’è la legge di fronte al valore di sostenere la famiglia?.