Migrazioni all’Ippodromo. Atterrano cinque aironi

L’arte a contatto con la natura. Cinque aironi di diverse dimensioni sono comparsi all’Ippodromo incuriosendo i passanti. Si tratta di un’opera di Land Art realizzata dagli artisti Matteo Lucca e Oscar Dominguez con materiali naturali sostenuti da una struttura in ferro. Intitolato ’Riva’, esplicito riferimento alla vicinanza del fiume Savio al parco, il progetto si inserisce nell’ambito del percorso di Migra Land Art, progetto di installazioni in natura che vive della stessa natura effimera e transitoria di chi migra. Il progetto è destinato a mutare nel tempo con l’alternarsi delle stagioni e delle caratteristiche del luogo.

L’opera, realizzata con la collaborazione degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e i ragazzi della “Papa Giovanni XXIII” comunità di Fornò (Forlì), ma anche grazie al supporto dei fondi Fsc e Por Fesr 2014-2020, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio in cui si inserisce nell’ottica di far emergere le identità e le potenzialità dei luoghi sui quali si interviene, ma anche di fare della natura lo strumento, lo spazio espositivo e l’oggetto stesso dell’opera. Trattandosi di arte sostenibile promuove scelte che non siano impattanti dal punto di vista ambientale, ricorrendo a materiali in genere di riciclo, non tossici o in ogni caso orientati alla salvaguardia ambientale, così come a elementi naturali quali ad esempio giunchi, sassi, foglie, rami.

"Lo scopo di questa affascinante installazione costruita con gli elementi che la natura generosa offre – commenta l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – è di accendere ancora una volta i riflettori sul paesaggio attraverso un approccio che spinga alla riflessione, alla cura e all’esplorazione del patrimonio territorio, cuciti nella matrice naturalistica e paesaggistica del contesto locale. Il parco Ippodromo è l’area naturale per eccellenza della nostra città, la più grande: fruito quotidianamente da moltissimi cesenati, tra loro moltissimi sportivi, è vicinissimo al fiume Savio dove convivono specie animali e vegetali di grande pregio ed essenziali per l’ambiente. È anche luogo di migrazioni, tema su cui si concentra Migra Land Art".