Mille borracce e un erogatore donati agli studenti dell’Enaip

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua l’Amministrazione comunale di Cesena e Unica Reti, nell’ambito del progetto Verde Aqua / Docendo discimus di Unica Reti – società pubblica proprietaria di reti idriche e gas naturale dei 30 Comuni della provincia – e del Comune di Cesena, sostenuto da Atersir e dalla Regione Emilia-Romagna, hanno donato 1.000 borracce e un erogatore d’acqua filtrata agli studenti della Fondazione Enaip Forlì-Cesena. La consegna è avvenuta alla presenza dell’Assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi, dell’Amministratore unico di Unica Reti Stefano Bellavista, di Luca Conti, Presidente Fondazione Enaip provinciale e Davide Zani, direttore della sede cesenate di via Savolini. Nell’ambito del progetto Verde Aqua / Docendo discimus sono state consegnate a studenti, insegnanti e dipendenti pubblici oltre 60 mila borracce. Sono invece 450 gli erogatori installati negli uffici pubblici e negli edifici scolastici; oltre 180 le scuole coinvolte nei 30 Comuni protagonisti dell’iniziativa di Unica Reti. Grazie a questa azione significativa sono stati risparmiati 65 mila chilogrammi di plastica, con 2.700.000,00 euro di risparmio stimato per le famiglie.