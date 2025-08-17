Mille chilometri per 1.000 donatori. In bici dal Brennero a Roma con Avis

Mercoledì 13 agosto, Monica, Franco e Efrem Pierobon, con la figlia Maya di un anno, hanno effettuato una sosta in piazza Ricasoli a Bagno, accolti dal gazebo e dal ristoro dell’Avis di San Piero e dall’associazione Tra Monti e Valli. I quattro componenti quella famiglia, provenienti dal nord Italia, stanno andando in bicicletta a Roma lungo la via Romea Germanica Bike, un itinerario seguito già dai pellegrini medievali. In pratica, stanno provando questo nuovo percorso, col patrocinio dell’Avis, associazione della quale sono soci. Insieme a Avis e a Tra Monti e Valli di San Piero ad accoglierli anche l’assessore al turismo, Mattia Lusini, gli operatori dell’ufficio Iat di Bagno, la presidente della Polisportiva San Pietro, Daniela Balzoni, Eugenio Fabbri della Faggiola della Fondazione Abbazia Nullius Balneensis, alcuni cittadini e con Antonella Ravaglia dell’agenzia promotrice Essere Elite. Giuseppe Pretolani, presidente Avis di San Piero sottolinea: "Per questo Ferragosto ti raccontiamo una storia di sport e solidarietà. Mille chilometri per 1.000 donatori. Dal 4 agosto si sta svolgendo il Test Tour VRGBike con un team di giovani ciclisti, donatori attivi, che affronta i 1.000 chilometri dal Brennero a Roma".