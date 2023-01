Mille euro agli studenti migliori dagli imprenditori ’Valle Savio’

Quando il merito fa scuola. Nei giorni scorsi, l’associazione Imprenditori Valle del Savio è stato promotore di una bella e coinvolgente cerimonia per la premiazione degli studenti che frequentano l’Istituto tecnico Guglielmo Marconi" di Sarsina-capoluogo (sede staccata di Forlì), cerimonia rivolta a coloro che si sono distinti negli studi con una media superiore all’8,0 durante l’anno scolastico 2021-2022.

I rappresentanti dell’associazione sono intervenuti all’evento che ha avuto luogo nell’istituto scolastico, di cui è dirigente Marco Ruscelli e che ha la sede principlae a Forlì.

A prendere la parola è stato il presidente dell’Associazione Imprenditori Valle Savio, Giorgio Cangini: "Ad essere stati premiati sono stati undici studenti con una borsa di studio da mille euroo ciascuno. Il nostro più profondo auspicio è che questo premio possa fungere da stimolo anche per i tutti gli altri studenti e sia inoltre di sprone per valorizzare i talenti".

Erano presenti alla erimonia, oltre a rappresentanti dell’Associazione Imprenditori, il sindaco di Sarsina Enrico Cangini, e alcuni componenti dell’associazione genitori recentemente costituitasi che si prefigge di fornire un contributo per favorire le miglior condizioni per lacrescita formativa degli studenti. Nei mesi scorsi erano stati presentati ii laboratori di meccanica e meccatronica in via Ambrola, accanto al campo sportivo a pochi passi da piazza Plauto, in un ambiente di 250 metri quadri attrezzati con torni meccanici e automatici, strumenti di misura, mole, trapani e stampante laser.

Si tratta di strumentazioni all’avanguardia fondamentali per la formazione di qualità degli studenti di terza superiore, che sono i primi a essersi iscritti all’istituto superiore tre anni fa, quando la sede distaccata fu avviata. Nell’attuale anno scolastico le tre classi dell’istituto sede distaccata di Sarsina – la storica sede centrale forlivese conta oltre 1.100 studenti – hanno una settantina di allievi.

