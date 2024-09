Mille euro al Bangladesh: il pranzo per gli alluvionati

Comprati diversi carretti di generi alimentari e distribuiti alla popolazione alluvionata che non ha più una casa e cibo. Sono arrivate le fotografie dal Bangladesh che mostrano i prodotti alimentari di prima necessità acquistati con i 1.000 euro raccolti con il pranzo organizzato al Mamy’s pub di viale Carducci a Cesenatico per aiutare gli alluvionati del Bangladesh dove metà nazione è stata distrutta. L’idea del pranzo è stata di Omar Mohammed 42 anni del Bangladesh e Giuseppe Mami titolare con Sofia e Nicole Sintini del Mamy’s pub dove ha avuto luogo il pranzo. Nel paese di Omar 350 persone, senza più la casa, vivono nella scuola grande del paese. Hanno bisogno di soldi per comprare generi alimentari e in primis il latte e il cibo per i bambini.

Solo nella sua città sono morte più di 400 persone. Felici i ragazzi del Bangladesh che lavorano al Mamy’s pub e che hanno preparato il prelibato piatto del loro paese: "Siamo molto soddisfatti della riuscita del pranzo. Diverse persone sono venute qui a ordinare il piatto da asporto. Ci sono stati turisti che sono partiti prima e hanno voluto pagare il pranzo senza consumarlo. Altri ci hanno dato per un piatto 50 euro e non hanno voluto il resto. Nostra mamma non ha più la casa dove abitava e neppure i nostri vicini. Vogliamo aiutare tutti loro. Da noi lo stipendio medio mensile di un operaio è di 50 dollari. Hanno bisogno di soldi per mangiare. E visto che io lavoro qua al Mamy’s pub insieme a mio fratello e noi abbiamo tutto, i soldi li mandiamo ai nostri concittadini del Bangladesh per aiutarli a vivere. Continuiamo a raccogliere soldi da chi vuole aiutare la gente dimenticata da tutti".

Ermanno Pasolini