M’illumino di meno, alla Malatestiana un evento per i bambini dai tre anni Venerdì 16 febbraio a Cesena si terrà l'iniziativa 'M'illumino di Meno' per promuovere la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. La Biblioteca Malatestiana Ragazzi propone l'evento 'Insieme senza confini' per sensibilizzare i bambini sulla protezione del Pianeta.