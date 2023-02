’M’illumino di meno’, Cgil e Ausl a favore della sostenibilità

In occasione della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, sono tante le iniziative promosse dagli Enti del territorio. La Cgil di Cesena aderisce alla campagna ’M’illumino di meno’, impegnandosi nella diffusione di buone pratiche per sensibilizzare lavoratori e pensionati sui temi della sostenibilità, a partire dalle Camere del Lavoro, spegnendo tutte le fonti di energia alla fine della giornata di lavoro. Anche Ausl Romagna parteciperà all’iniziativa interrompendo per alcuni minuti parte dell’illuminazione nei parcheggi aziendali (compatibilmente col mantenimento dei necessari standard di sicurezza). Un’azione che accompagna le tante messe in campo dall’Azienda, tra cui l’implementazione di illuminazione a led e di pannelli fotovoltaici negli ospedali romagnoli. Sia Cgil che Ausl sono inoltre al lavoro per la diffusione delle comunità energetiche.