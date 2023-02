’M’illumino di meno’, luci spente alla Biblioteca e alla Marineria

Il Comune di Cesenatico aderisce a ’M’illumino di meno’, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che è in calendario domani, giovedì 16 febbraio. Il tema scelto quest’anno è ’Tutta una comunità energetica’, con la mappatura del fenomeno crescente delle Comunità energetiche rinnovabili, ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici, cittadini ed imprenditori, che producono e distribuiscono energia da fonti alternative. Il Comune di Cesenatico è al lavoro per promuovere la candidatura al bando regionale che finanzia la progettazione e la costituzione di una sua Comunità energetica rinnovabile con i residenti sensibili ed interessati ad essere coinvolti nel progetto. Per la giornata di domani l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ufficio ambiente, ha deciso di spegnere le luci nell’orario serale della Biblioteca comunale affacciata in piazza Ciceruacchio sul porto canale, e del Museo della Marineria, per sensibilizzare e sottolineare il legame tra cultura e sostenibilità ambientale.

Il sindaco Matteo Gozzoli (foto) commenta così l’iniziativa: "Lo spegnimento elle luci in certi luoghi significativi rappresenta un puro atto simbolico per continuare a tenere alta l’attenzione della cittadinanza sul tema del risparmio energetico sempre più importante. In questo caso leghiamo cultura e sostenibilità, con la biblioteca e il museo che si spengono per una notte. Siamo inoltre al lavoro con i nostri uffici e con la collaborazione di Legambiente per candidare un progetto finalizzato alla progettazione e costituzione di una Comunità energetica che coinvolga piccole medie imprese del territorio, edifici pubblici, alloggi popolari e cittadini".

g.m.