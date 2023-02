M’illumino di meno, nuovi alberi a Pievesestina e via alle comunità energetiche

In occasione di ’M’illumino di Meno’, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che si celebra il 16 febbraio, l’Amministrazione comunale mette in campo una serie di iniziative per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Prende avvio il progetto della società in house del Comune, Energie per la città, ’Tutti insieme, tutti green’: un processo partecipato, della durata di otto mesi, per promuovere la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, composte da cittadini, attività commerciali e imprese con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Al museo dell’ecologia mercoledì alle 19 sarà invece inaugurato il racconto fotografico tra i vulcani dell’Islanda, a cura dei geologi Luigi Lelli e Pietro Giacomini, che resterà aperto fino al 15 marzo, ad ingresso gratuito.

Nei prossimi giorni inoltre al quartiere Dismano si terrà la piantumazione degli alberi nell’area della Fiera, da parte di alunni e insegnanti della scuola elementare. L’evento fa parte del progetto Natù ’Un albero per il futuro’ che ha carattere nazionale.