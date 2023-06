Mimmo e Giancarlo, via Francigena completata

Mimmo Stacchini di San Mauro Pascoli e Giancarlo Sarti di Gatteo, due ex colleghi di lavoro e in pensione, amanti dei cammini, hanno deciso nel 2020 di percorrere la via Francigena, suddividendola in tre tratti. Sono partiti nel luglio del 2020 dal Gran San Bernardo e in sedici giorni sono arrivati fino a Piacenza, dopo 371 chilometri. Poi nel settembre 2021 hanno percorso il cammino da Piacenza a Gambassi Terme, in Toscana, impiegando quattordici giorni e percorrendo ben 372 chilometri. Qui il percorso è diventato un saliscendi con il passo della Cisa come punto più alto. Nell’anno 2022 non hanno ripreso la via Francigena ma sono andati in Spagna, a percorrere la via de la Plata e il Camino Sanabrese, che li porta da Siviglia a Santiago de Compostela, un percorso da 1.000 chilometri in trentasei giorni.

Quest’anno hanno deciso di partire per completare il percorso in Italia. Si unisce a loro Angelo Rosini di San Mauro Pascoli, anche lui pensionato, anche lui camminatore. Sono partiti a fine maggio e in 16 tappe hanno percorso la via Francigena da Gambassi Terme a Roma, piazza San Pietro, per 350 chilometri, arrivando il 14 giugno. Hanno commentato i tre camminatori: "Questo tratto di cammino è stato per noi molto impegnativo perchè è un continuo saliscendi e ci sono stati diversi giorni di pioggia, che hanno reso i sentieri fangosi e difficoltosi. Dal Gran San Bernardo fino a Roma abbiamo camminato per oltre 1.000 chilometri. All’arrivo c’è stata davvero grande soddisfazione per l’impresa compiuta e un insieme di emozioni e sensazioni che ciascuno sente nel suo profondo. Senza dimenticare una nota di malinconia perchè tutto questo è finito".

Ermanno Pasolini