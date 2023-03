Mimose portate alle ospiti delle case di riposo

Un dono inaspettato per le ospiti delle case di riposo. Ieri, in occasione della festa della donna, gli agenti della polizia locale, si sono recati in divisa nelle strutture cesenati per donare alle ospiti i fiori e le mimose sequestrati ai venditori abusivi. Un gesto volto a strappare un sorriso alle ospiti delle strutture, e a permettere alle piante sequestrate di mantenersi un po’ più a lungo. Un’operazione di contrasto e prevenzione della polizia locale che, nei giorni passati, si è posizionata nelle piazze e nelle strade di Cesena sequestrando merce di dubbia provenienza per evitare i fenomeni di abusivismo nel commercio di fiori, vietato dalla legge. La polizia locale ha sequestrato un significativo quantitativo di fiori venduti illecitamente. Gli agenti si sono poi recati nelle case di riposo. Le mimose sono state consegnate al Nuovo Roverella, Fondazione Opera Don Baronio, Fondazione Maria Fantini e alla Violante Malatesta.