Minaccia agente con le forbici Arresto convalidato per l’uomo che occupava lo stabile Erp

Convalidato ieri in tribunale a Forlì l’arresto del 31enne originario del Marocco che lunedì mattina avrebbe puntato un paio di forbici contro un’agente della polizia locale. L’aggressione è avvenuta a seguito di un blitz degli agenti in un appartamento Erp in via Ariosto. Il locale in zona stadio pare fosse la ’base’ per un traffico illecito di stupefacenti. Il 31enne assieme ad altri tre stranieri avrebbe trasformato l’alloggio in un luogo dedito spaccio. Il tutto con il consenso dell’assegnataria dell’immobile, un’italiana di 57 anni. Il marocchino, difeso a processo dall’avvocato Gianluca Betti, è stato scarcerato e non è stata emessa dal giudice nessuna misura cautelare a suo carico. Il processo per resistenza a pubblico ufficiale si terrà il prossimo 13 giugno. Il 31enne marocchino risulta anche indagato per la violenta aggressione del 25 dicembre scorso in stazione ai danni di un connazionale. Il giorno di Natale ci fu una lite violenta tra due persone. Il 31enne ubriaco avrebbe afferrato un bastone in ferro (un paletto utilizzato in stazione per incolonnare le persone in fila alla biglietteria) e avrebbe colpito a più riprese il connazionale, per poi darsi alla fuga e lasciandolo a terra agonizzante. Fu poi arrestato dalla polizia. Ad incastrarlo le telecamere.