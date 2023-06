Minaccia una donna con una pistola

A Fiumicino i carabinieri hanno denunciato un uomo di 40 anni per minaccia aggravata e porto d’armi. Una settimana fa c’era una festa che ha infastidito l’uomo che ha dato in escandescenza discutendo con una donna e minacciando il figlio 15enne. Preso a male parole da alcuni adulti l’uomo se n’è andato poi è tornato impugnando una pistola e minacciando tutti di morte per poi tornare a casa. Alcuni hanno chiamato i carabinieri che hanno identificato l’uomo (già noto alle forze dell’ordine). Nella casa trovate tre pistole giocattolo simili ad armi vere e una senza tappo rosso, come quella descritta dalle vittime ed utilizzata per minacciare le persone.