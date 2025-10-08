"Minenna va assolto". L’arringa dei suoi difensori

Il processo per la ‘truffa delle mascherine’ compiuta ai danni dell’Ausl Romagna nel 2020, all’inizio della pandemia, che si sta svolgendo col rito abbreviato (quindi a porte chiuse) davanti al giudice per l’udienza preliminare Ilaria Rosati, volge alla conclusione. Dopo che il pubblico ministero Laura Brunelli aveva chiesto la condanna dei tre imputati rimasti in giudizio (2 anni e 4 mesi per Salvatore Minenna, 1 anno per Gianluca Prati e 2 anni per Sergio Covato), ieri sono iniziate le arringhe degli avvocati difensori.

L’intera udienza di ieri è stata dedicata agli avvocati difensori di Salvatore Minenna, 53 anni, che all’epoca dei fatti era direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, avvocati Vittorio Manes di Bologna e Gianluca Tognozzi di Roma. Minenna è accusato di corruzione in concorso con l’ex onorevole della Lega Gianluca Pini, titolare dell’azienda Codice di Fusignano che vendette all’Ausl Romagna mascherine per tre milioni e mezzo di euro. Le mascherine, di fabbricazione cinese, si rivelarono poi non conformi agli standard per essere utilizzate come dispositivi di protezione individuale. Pini è già uscito dal processo patteggiando una pena di 23 mesi di reclusione (con la condizionale).

L’accusa per Marcello Minenna (che ieri ha assistito alle arringhe dei suoi difensori) è di aver accettato le promesse di Gianluca Pini di essere accreditato politicamente come ‘uomo della Lega Salvini Premier’ e di essere confermato come direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, cosa che poi avvenne. In cambio Minenna avrebbe asservito la sua funzione pubblica agli interessi dell’imprenditore Pini intervenendo presso gli uffici per risolvere le problematiche legate alle pratiche doganali delle merci importate da Pini e sollcitando i suoi collaboratori più stretti a mettersi a disposizione di Pini.

Le arringhe degli avvocati difensori si sono sviluppate in un paio d’ore. Alla fine l’avvocato Vittorio Manes, professore di diritto penale all’Università di Bologna, ha detto: "Riteniamo che le accuse contro Marcello Minenna siano infondate e di averlo dimostrato in modo documentato e documentale: confidiamo in un verdetto favorevole".

La prossima udienza è prevista martedì 14 ottobre, con le arringhe degli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone in difesa di Gianluca Prati, all’epoca dei fatti responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna, e dell’avvocato Carlo Benini in difesa di Sergio Covato, all’epoca funzionario della prefettura di Ravenna. Se non ci saranno repliche poi si andrà a sentenza, oppure ci sarà un rinvio al 27 ottobre.