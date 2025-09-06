Sulla minicar contromano nel tunnel: panico tra gli automobilisti

Cesena, 6 settembre 2025 – Grande paura ieri mattina 5 alle 10 nella galleria della secante a Cesena. Una donna di 73 anni, residente in città, alla guida di una minicar ha imboccato il tunnel nella direzione sbagliata in direzione Forlì-Cesena, contromano, quando avrebbe dovuto percorrerla in direzione Rimini-Cesena.

Esterrefatti e terrorizzati gli automobilisti che stava incrociando che giustamente hanno immediatamente avvertito il 112 al quale sono arrivate diverse telefonate. Subito una pattuglia si è portata sul posto, procedendo dentro la secante con la quattro frecce accese e a passo d’uomo per rallentare tutto il traffico.

Quando i carabinieri hanno raggiunto la mini-auto della donna, hanno notato che anche lei si era accorta di avere imboccato l’entrata sbagliata e stava già facendo manovra di inversione per mettersi sulla retta via. Ma ormai il misfatto era stato compiuto.

Fortunatamente non ci sono stati incidenti e nessuna conseguenza per le persone e le auto in transito. La 73enne ha avuto la patente ritirata per la revoca e la minicar sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

e.p.