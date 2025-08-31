Miniere della Boratella covo di banditi. Caccia serrata al latitante Martignone

Tra la Boratella e il West. Dagli archivi di polizia del tempo: senza romanzare. Fu nel settembre del 1872, nelle nostre colline. Un folto numero di carabinieri setacciò le tre miniere della Boratella: cercavano alcuni latitanti, pluriomicidi. Il delegato alla pubblica sicurezza di Borello aveva inviato un rapporto al Prefetto, suggerendo che quei latitanti si fossero mescolati tra i minatori ‘con la speranza di passare inosservati’. Tra di loro c’era quello ritenuto più pericoloso: Antonio Manzi, detto Martignone, capo-sorvegliante della miniera di Perticara. Ma quella retata non sortì alcun esito: non fu trovata traccia dei fuggitivi e neanche ‘delazioni’ (nel linguaggio del tempo indicava il porto abusivo d’armi) tra i minatori: anche perché quelle indagini erano attese, non giunsero a sorpresa. Prima di raccontare gli inattesi sviluppi di questa vicenda, utile un breve scenario storico. In quegli anni lontani erano dieci le miniere di zolfo sulle prime alture cesenati: più altre miniere nel vicino Montefeltro, tra cui quella di Perticara. I minatori erano più di 2500: come un inquieto formicaio per un lavoro malsano, mal pagato, pericoloso. Ma per molti era l’unica alternativa all’emigrazione: inoltre era rifugio di disperati e malviventi poiché per lavorare in miniera non chiedevano il certificato penale. Erano anche gli anni in cui cominciavano scioperi e rivendicazioni contro il duro sfruttamento: nascevano le Società repubblicane dei liberi minatori, all’alba della moderna democrazia. Ma quelle associazioni ‘democratiche’ erano ancora sette, che volevano farsi giustizia da sole: non c’era pietà per chi tradiva la setta o la minacciava. E quindi torniamo al latitante Martignone, capo della setta di Perticara, tipo autorevole, ‘dalla forza non comune’, che amava portare ‘un cappello nero alla messicana’. Cosa aveva combinato di brutto insieme alla sua squadra? 15 settembre 1872: sagra popolare di San Donato, piccolo borgo tra Perticara e Sarsina. Martignone, insieme ai suoi fratelli e compagni, aveva festeggiato con abbondanti libagioni di vino, con brindisi persino con il locale brigadiere dei carabinieri che però, durante la festa, arresta un fratello di Martignone per porto abusivo d’armi. Martignone e compari pretendono la liberazione dell’arrestato, negata. Rissa e furore di coltellate: il brigadiere e altri due carabinieri sono ammazzati. La fuga di Martignone durerà due mesi: il 18 novembre 1872 lo troveranno mortalmente ferito ai confini di Serra Tornano (comune di Mercato Saraceno). Secondo i rapporti di polizia Martignone durante un incontro nella locale osteria con minatori di Perticara, aveva loro chiesto, anzi preteso parecchi denari necessari per espatriare. Con avvertimenti così minacciosi che i suoi stessi compagni di lavoro - riferisce il verbale della Prefettura- ‘ritenendolo capace di eseguire le sue minacce se ne liberarono per sempre’, come se Martignone fosse diventato anche per i minatori una pericolosa mina vagante. Chissà se andò proprio così: ovvero se lo sventurato Martignone fu freddato dai suoi ‘soci’, oppure da ‘bounty killer’ prezzolati. Succedeva questo ed altro, tra la Boratella e il nostro Far West.