Minimoto Junior A

Dopo aver vinto, domenica scorsa, il Campionato Italiano di minimoto categoria Junior A sul circuito La Scintilla a Contigliano in provincia di Rieti, è tornato a fare allenamento sulla pista del minimotodromo Adriatico di San Mauro Mare. Achille Raggi 9 anni, di Predappio, conosciuto come ’Achiller’, accompagnato dal babbo Marco ha già iniziato a correre sulla pista che ha visto protagonisti i più grandi campioni italiani di motociclismo, da Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, l’indimenticabile Marco Simoncelli, Alex De Angelis, Manuel Poggiali.

"Ho sempre seguito mio babbo che correva con le moto a livello amatoriale – dice –. Già all’età di 3 anni mi caricava sulla moto e mi faceva fare dei giri sul piazzale di casa. Avevo 3 anni e mezzo quando mi ha comprato la prima minimoto, gliela stavo chiedendo da qualche mese e a Natale arrivò come regalo".

Quando la prima gara?

"Avevo appena compiuto sette anni e la feci a Cervia. Nella prima gara arrivai primo e nella seconda terzo. Da allora non ho più smesso".

Già vinto altre gare?

"Titoli no. Ma l’anno scorso arrivai secondo al campionato europeo che si svolse a Bratislava. Quest’anno il 4 agosto ero dato per favorito nel campionato europeo in Ungheria, ma inconsciamente presi la bicicletta di un mio amico e andai con la stessa in pista. Sono caduto, mi sono rotto un braccio e sono tornato a casa".

L’idolo?

"Alex e Marc Marquez".

Come concilia scuola e minimoto?

"Mi organizzo. Quando faccio le gare, la mia maestra di quarta elementare mi dà i compiti da fare per i giorni in cui io sto lontano".

Perchè il minimotodromo Adriatico per le prove?

"La considero la pista di casa mia".

Cosa vuoi fare da grande?

"Andare in moto Gp".

e. p.