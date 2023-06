Minoranza del Pd a Cesena Bonaccini convoca i suoi

di Andrea Alessandrini

Bonaccini chiama i suoi a raccolta a Cesena. "Voglio raccogliere l’appello di quanti ci hanno chiesto di non disperdere l’’Energia popolare’ che abbiamo messo nel congresso e farla vivere pienamente nel Pd". Si legge così nell’invito del presidente dem, noché governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ai delegati della sua mozione eletti all’assemblea Pd ai quali ha dato appuntamento il 21 e 22 luglio a Cesena. Energia popolare è l’area che fa riferimento al presidente del Pd.

"Se ho accettato volentieri di essere il presidente del nostro partito – rimarca il governatore sconfitto a sorpresa alla primarie del 26 febbraio scorso da Elly Schlein, ma nel Cesenate e in Romagna è nettamente prevalso – è perchè sento, come tanti, una duplice responsabilità: quella di far vivere nel confronto democratico quel pluralismo di culture, idee e proposte che solo può garantire piena cittadinanza a tutte e tutti. Al tempo stesso quella di ricercare la sintesi che rinnova la vocazione maggioritaria con cui il Pd lo abbiamo fondato".

"È con questo spirito e con questo spirito – dà la carica ai suoi di ’Energia popolare’ Bonaccini – che propongo di trovarci a Cesena il 21 e 22 luglio. Un luogo simbolo dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione di maggio, ma anche una città in prima linea nel buon governo del Pd e di un centrosinistra nuovo che insieme dobbiamo costruire per diventare un’alternativa credibile a questa destra. Sarà anche il nostro contributo per sostenere la ricostruzione della Romagna".

Il gruppo dirigente cesenate, a partire dal sindaco Enzo Lattuca e dagli altri sindaci dei comuni minori e dai consiglieri regionali Massimo Bulbi e Lia Montalti, si è schierato nelpercorso congressuale per la quasi totalità a fianco del govenratore. Nelle sezioni del Pd di Cesena Bonaccini ha conseguito il 59,54% dei consensi, Schlein il 25,16 %.

Alle successive primarie Bonaccini, sconfitto da Elly Schlein, ha prevalso in Romagna e con la percentuale del 60% a Cesena. "L’incontro cesenate è importante per l’intero partito – afferma il segretario di Federazione cesenate Nicola Dellapasqua – dove tutti siamo della stessa corrente: il Pd. L’evento di Energia Popolare non si terrà nel contesto della Festa cesenate del Pd a Sant’Egidio".