Minorenne imbratta di vernice la panchina: multa di 200 euro

Minorenne sorpreso dagli agenti della polizia locale ad imbrattare con una bomboletta spray una panchina. E’ accaduto a Gambettola giovedì in una zona residenziale vicino al centro. La segnalazione era pervenuta ai carabinieri, una pattuglia della polizia locale è giunta nell’area verde di via Vittorio Veneto dove ha sorpreso un ragazzino, in veste di improvvisato artista, intento a fare scritte su panchine e muretti delle recinzioni. Per il ragazzo sanzione di 200 euro oltre all’obbligo di pulire entro 10 giorni.