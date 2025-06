Minorenne sorpreso a rubare vestiti

Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, in servizio nella zona del Romagna Shopping Valley, è stata chiamata dal gestore di un negozio di abbigliamento: aveva fermato un ragazzino che si stava allontanando nascondendo capi di abbigliamento. Gli agenti lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso la refurtiva, del valore di poche decine di euro. Lo hanno accompagnato in ufficio e affidato a un genitore, nel frattempo convocato a Savignano. Il giovane, residente a Bellaria, non avendo ancora compiuto 14 anni non risulta imputabile, ma una segnalazione verrà comunque fatta alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna per le valutazioni del caso. Stessa sorte poco più tardi per un altro tredicenne, residente a San Mauro Pascoli, controllato da una pattuglia nei pressi di un centro commerciale di Valle Ferrovia a Savignano, aveva con sè un coltello a serramanico, che gli è stato sequestrato.