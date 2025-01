Minori stranieri non accompagnati: "Risorse tagliate ai Servizi sociali"

Per la cura dei minori stranieri senza famiglia e abbandonati presenti sul nostro territorio a fronte di una spesa di 129.767,49 euro relativa alla presa in carico di sette di essi da parte dei Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e di una richiesta di rimborso pari a 82.500 euro, il Comune sarà assegnatario di un effettivo rimborso di 20.700 euro.

Riguardo alla spesa 2023 l’importo dei rimborsi, per il 3° e 4° trimestre 2023, sarà pari all’11% del totale richiesto. Parliamo dunque di 5.682,17 euro a fronte di una spesa totale sostenuta dall’Ente di 48.700 euro. Se non ci fossero ulteriori integrazioni, il rimborso si assesterebbe su 72.302,17 euro (pari al 63% della spesa sostenuta). Evidenti le ricadute sul bilancio di Unione.

Riguardo al 2024, al momento l’Unione ha fatto richiesta di rimborso per tutti i trimestri di rendicontazione annuale, tuttavia risultano incassati soltanto i rimborsi relativi al 1° trimestre 2024, senza alcuna certezza sul restante importo.

Ad oggi i minori stranieri non accompagnati presenti e accolti sul territorio dell’Unione Valle Savio sono di genere maschile, con un’età media anagrafica di 16 anni e provengono dai seguenti paesi: Afghanistan, Tunisia, Marocco, Bangladesh ed Egitto. L’intercettazione avviene tramite le Forze dell’ordine, a seguito della quale il Servizio Coesione Sociale - Infanzia, adolescenza e famiglie del Settore Servizi Sociali dell’Unione, anche attraverso il servizio di Pronto Intervento Sociale attivo durante gli orari di chiusura del Servizio interviene per cercare una struttura socio-educativa.

"Questo fenomeno è rilevante – commenta l’assessora del Comune di Cesena ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – ma allo stesso tempo è una questione altamente delicata a cui noi, come Servizi sociali, cerchiamo di rispondere con una presa in carico complessiva del minore. Nonostante questo impegno quotidiano, ad oggi siamo lasciati completamente soli e senza fondi nel gestire i percorsi di accoglienza e accompagnamento. A questo si somma poi un’organizzazione farraginosa che dovrebbe essere rivista a livello nazionale per consentire ai territori di abbattere la spesa annuale. Va dunque ridisegnato il sistema di accoglienza e accompagnamento nei percorsi di questi ragazzi".