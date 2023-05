"Mio figlio è uscito di casa e la corrente l’ha travolto"

di Annamaria Senni

"Era l’una di notte e mia moglie si è svegliata per preparare il latte al nostro piccolo di un anno e mezzo, quando si è accorta che c’era acqua in casa che arrivava fino a mezza gamba“. Un risveglio peggiore di un incubo per la famiglia di Icham Kanum che nella notte tra martedì e mercoledì è stata colpita dall’alluvione nella casa di Bagnile in via Rovescio 2025. Le urla della donna hanno svegliato l’intera famiglia: il marito e i tre figli di 9, 3 e 1 anno e mezzo.

"Eravamo presi dal panico ma ho capito che la prima cosa da fare era staccare la luce perché era un pericolo con l’acqua che si diffondeva in casa - dice Icham Kanum - ma era notte e non vedevamo niente. Gridavamo aiuto, ma nessuno dei vicini ci sentiva. Quando abbiamo guardato di fuori dalla finestra abbiamo visto che l’acqua era arrivata dappertutto e per noi non c’era possibilità di uscire. Abbiamo chiamato i soccorsi e ci hanno detto che sarebbero venuti a prenderci". Ore drammatiche in cui i due genitori guardavano impotenti il livello dell’acqua avanzare inesorabilmente dentro casa, mentre i bambini piccoli piangevano per lo spavento. "A un certo punto mio figlio di nove anni ha aperto la porta di casa ed è stato travolto dalla corrente. L’acqua gli arrivava fino al collo e non riusciva a tornare dentro. Non so come ho fatto, ma sono riuscito a raggiungerlo e a riportarlo in casa".

Fortunatamente i vigili del fuoco sono arrivati poco dopo a mettere in salvo la famiglia con un gommone. "Ora mio figlio non vuole più tornare in quella casa - continua il padre - fa fatica a dormire la notte e spesso si sveglia urlando". Un incubo difficili da superare e impossibile da dimenticare.

La famiglia Kanum è ora ospite presso il Convento dei Frati Capuccini di Cesena assieme a Fabiana Manzoni, la 35enne ripresa in un video (diventato virale in rete e nelle tivù) con il figlio in braccio e l’acqua alla gola mentre veniva travolta dall’acqua. Ad aiutare la ragazza che non riusciva a uscire da quell’inferno e a mettere in salvo il piccolo Valentino di tre anni è stato un vicino di casa, il cuoco serbo Dorde Panic.

Ora tutte e due le famiglie stanno bene, ospiti dai frati Capuccini in attesa che le loro case tornino agibili.