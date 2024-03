"Mio figlio non mi parla, cosa posso fare?". Stasera l’incontro

L’associazione Momento d’ascolto organizza nella biblioteca comunale di San Mauro Pascoli in piazza Mazzini 7, la seconda serata di incontri per genitori denominati "Io adolescente, tu genitore non capisci niente!". Ingresso libero e gratuito e inizio alle 20.45.

Il prossimo appuntamento è in programma per oggi, con tema: "Mio figlio non mi parla: cosa posso fare?". Interverranno: Jusi Andriuolo avvocato, Giulia Bisacchi psicologa, Elena Bricchi mediatrice familiare, Luca Fabbri psicoterapeuta ed educatore, Marta Maroni psicologa, Giulia Monanni psicologa dello sviluppo, Romina Muratori psicologa dell’età evolutiva ed educatrice. Info: 339-6190267.