Mirabilandia diventa partner di Family Hotel

I turisti che scelgono Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Riccione, dalla prossima estate avranno la possibilità di avere l’ingresso gratuito al parco di Mirabilandia e a Mirabilandia Beach. È questa la nuova proposta per il 2024 lanciata da Club Family Hotel, la grande catena alberghiera con sede a Cesenatico, che ha 13 strutture ricettive in tutte le tre province romagnole. L’accordo è stato siglato nei giorni scorsi e consente a due fra le più importanti realtà della riviera romagnola di unire le forze per valorizzare al massimo l’offerta turistica.

Si tratta di una partnership strategica senza precedenti che ruota attorno al parco dei divertimenti più grande d’Italia e a strutture ricettive che rappresentano il top per le vacanze delle famiglie, con l’offerta esclusiva anche di Mirabilandia Beach, che è di fatto un parco all’interno del grande parco. Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel, è molto soddisfatto: "Abbiamo concluso un importante accordo. Ogni anno cerchiamo di regalare una vacanza da sogno ad ogni famiglia che ci sceglie e, per questo obiettivo, l’unico modo è offrire una qualità elevata di servizi, puntando all’eccellenza in ogni aspetto della nostra proposta di vacanza. Con Mirabilandia avevamo già ottimi rapporti e la firma di questa nuova partnership per Mirabeach,è la naturale conseguenza di questo nostro approccio, perchè le due aziende hanno l’obiettivo di regalare esperienze indimenticabili a chi ci sceglie. Per noi avere un compagno di viaggio come Mirabilandia è importante e strategico, perchè entrambe le realtà hanno ogni stagione milioni di contatti, ai quali possiamo comunicare delle proposte di vacanze indimenticabili".

Sabrina Mangia, direttrice sales e marketing di Mirabilandia, crede nel progetto: "In questo nuovo accordo c’è la volontà di continuare a promuovere l’offerta turistica del nostro territorio in modo strategico e sinergico. Con Club Family Hotel condividiamo precisi target di riferimento che potranno conoscere la nostra offerta di divertimento più completa; da una parte le tante attrazioni di Mirabilandia, dall’altra l’adiacente parco acquatico Mirabeach con un’ambientazione caraibica".

Oltre alle 46 attrazioni e alle 6 aree tematiche negli 850mila metri quadrati di Mirabilandia, i turisti avranno dunque la possibilità di avere nel pacchetto vacanza anche Mirabeach, un parco con sabbia bianchissima e una laguna cristallina. Recentemente l’area è stata ampliata ed ospita una piscina a onde di 2mila metri quadrati, 6 emozionanti scivoli e un’esclusiva area Vip.