Mirko Casadei piange la sua Pina: “Mamma, mi hai insegnato a vivere”

Cesenatico (Forlì-Cesena), 7 dicembre 2024 – “Mia madre era una donna unica, una madre meravigliosa, che ci ha sempre protetti: ligia negli insegnamenti, capace di trasmettere l’importanza del rispetto e dell’ascolto delle altre persone. Ci ha insegnato a vivere”.

Mirko Casadei, il figlio ed erede artistico del re del liscio, ricorda così sua madre Maria Giuseppina Sirgiovanni, Pina per tutti, moglie del mitico Raoul Casadei, che si è spenta mercoledì all’età di 86 anni. Mirko, con le sorelle Carolina e Mirna e i genitori, è cresciuto nella casa di Cesenatico, in viale delle Nazioni; lì, all’interno di un grande giardino, rinomimato “Recinto Casadei”, ci sono le dimore dei discendenti della storica famiglia.

Raoul, mister liscio insieme con sua moglie Pina

Mirko, quale è il primo ricordo di mamma Pina?

“Io sono l’ultimo dei tre fratelli. Ero molto vivace, scatenato; mamma da piccolo mi sgridava spesso e un ricordo bello è quello di quattro fototessere di Raoul e Pina che scherzavano e facevano le facce. In quelle quattro piccole foto c’è tutto il loro mondo: diversirsi, amarsi, pensare alle cose semplici e genuine della vita, prima ancora dei soldi e del successo”.

Ciò che colpisce è la presenza costante di mamma Pina per 60 anni, mai sopra le righe.

“Il suo carattere era particolare e io ho preso tanto da lei. Mio papà Raoul aveva sempre in testa la musica, era un casinaro che accendeva lo stereo sin dal mattino, mentre mamma Pina era riservata, educata, rispettosa, ma c’era sempre e parlava nel momento giusto”.

Discrezione, stile e riservatezza

“Mamma era capace di essere presente ma anche di cambiare in meglio e per il bene della famiglia. Mia madre aveva il sangue caldo, era nata in Calabria, ma sin dall’età di sei mesi visse a Napoli. Quando lei e papà erano via per lavoro, affidavano me i le mie sorelle a una tata. Mamma dava una mano a papà e si occupava delle pubbliche relazioni, Era però molto gelosa del marito come di noi figli, quindi scelse poi di rimanere a casa con la famiglia”.

Pina e Raoul sono stati due genitori molto differenti.

“Si, mamma era premurosa, affettuosa, ma tosta e rigorosa, con dei principi importanti e teneva sempre le redini della famiglia; l babbo era più libertino e quando tornava a casa ci faceva giocare e anche un po’ trasgredire. Era più genio e sregolatezza: ci lasciava più liberi di fare, ma tutti uniti dentro il recinto”.

Certo che in quegli anni era dura fare la moglie di un uomo di successo.

“Sì, lei lo aspettava tutte le sere e tutte le notti, non deve esser stato facile. All’apice del successo mio padre Raoul era poi corteggiatissimo dalle donne. Fu chiamato come protagonista in alcuni film, nelle telenovela che all’epoca erano seguite da milioni di persone, e nei fotoromanzi, che finivano sempre con un bacio fra i protagonisti. Lei al secondo fotoromanzo ha preso Raoul da una parte e gli ha dato l’alt”.

Con il successo giravano anche tanti soldi e c’era chi se ne approfittava.

“Anche in questo mia mamma è stata grande. Lei capiva tutto e controllava sempre quelli che volevano raggirare Raoul; a quel punto, sempre con il suo stile, alzava gli scudi e batteva il pugno sul tavolo per tenerlo all’ordine e tenere la barra dritta della famiglia”.

Il colpo più duro per voi è stata la morte di Raoul il 13 marzo 2021 per Covid.

“E’ qualcosa che ci ha fatto molto male. Mio padre era un salutista, aveva 83 anni ma ne dimostrava venti in meno, percorreva 10-15 chilometri a piedi, si alimentava bene. Quel giorno salì sull’ambulanza con le sue gambe e ci diede l’arrivederci col sorriso, poi morì in maniera inspiegabile come accadde a tante persone. Mamma subii un colpo fortissimo, ma anche in quella occasione mostrò dignità e riservatezza, anche per non influire in maniera negativa nei confronti di tutti noi”.

Quella di Pina e Raoul è stata una bella storia in salsa italiana.

“Eccome! Mamma era meridionale con dei pincipi, papà un romagnolo d’altri tempi. L’amore fece nascere un grande equilibrio tra la famiglia napoletana altolocata di lei, figlia di insegnanti, e la famiglia Casadei di lui, fatta di grandi musicisti. Un mix perfetto, che abbiamo vissuto e apprezzato anche in casa e nella cucina”.

Sua madre se ne è andata via con lo stesso stile con cui ha vissuto una vita intera.

“Mamma era ricoverata in una clinica a Cesena per una polmonite, dalla quale era riuscita a guarire, poi ha avuto una ricaduta, si sono sommate varie patologie: si è dovuta arrendere, dopo una vita bellissima. Purtroppo alla fine ha sofferto molto ed è state dura, perchè lei non ha mai fatto soffrire nessuno”.