Miro Gori racconta foibe ed esodo

Cesenatico oggi ospita un incontro della rassegna dedicata a temi di carattere storico, scientifico e archeologico. L’appuntamento è alle 20.45, nel salone del Circolo Arci Borella, dove in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune di Cesenatico, sarà affrontato l’argomento "Le Foibe nello storico contesto del confine Alto Adriatico". Il relatore Gianfranco Miro Gori, presidente dell’Anpi di Forlì-Cesena, introdurrà il tema legato alla ricorrenza del 10 febbraio, che in Italia è il "Giorno del ricordo" dedicato ai morti sul confine orientale d’Italia e al cosiddetto esodo italiano alla fine della Seconda guerra mondiale. Un argomento complesso e ancora oggi spinoso, ancora poco noto al di fuori del contesto degli storici, e che risultano ancora sostanzialmente inseriti in un cono d’ombra che ha favorito una narrazione pubblica spesso non collocata nel contesto storico e quindi parziale. Invece collocare gli eventi nel contesto in cui si snodano è un’operazione essenziale per analizzare ogni processo storico e lo è ancora di più per comprendere quanto avvenuto al confine orientale d’Italia, un territorio segnato da tensioni e conflitti, dove si intrecciano irredentismi e nazionalismi, fascismo di confine, occupazione tedesca e comunismo jugoslavo. L’intento è evidenziare errori, mistificazioni e imbrogli retorici che rischiano di costituire una versione ufficiale molto lontana dalla realtà dei fatti. La partecipazione è libera e gratuita.

Giacomo Mascellani