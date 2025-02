Miro Gori torna al dialetto dieci anni dopo

Quinto libro di poesie dialettali, a dieci anni dall’ultimo, di Gianfranco Miro Gori ex sindaco di San Mauro Pascoli (2004-2014), direttore di Sammauroindustria, presidente di Forlì-Cesena. Il libro si intitola "Arneunz e zanzai" (Rinunce e brandelli) Pazzini editore, Verucchio, 88 pagine, 10 euro. Dice Ginfranco Miro Gori: "E’ un libro che raccoglie quello che ho scritto negli ultimi dieci anni in varie occasioni in volumi collettivi con poesie riviste e in molti casi inedite. Ci sono vari modi di scrivere tra cui un piccolo racconto in dialetto che parla di un’alluvione a San Mauro, all’inizio del ‘900. La piazza del comune è allagata e un vecchio marinaio dalla finestra esclama: ‘Oscia, um per d’es a Venezia’. C’è un poesia scritta secondo i ritmi del rap dedicata alla morte, in occasione del Covid. Ci sono versi più tradizionali di tipo lirico dedicati alle parole e una cosa alla quale tengo molto scritta per il teatro e già recitata dall’attrice Elena Bucci, intitolata ‘La s-ciupteda’ che racconta l’omicidio più famoso della letteraturta italiana, quello di Ruggero Pascoli babbo del poeta Giovanni. Ne parlano alcuni protagonisti che sono: E mort mazè (Il morto ammazzato), L’asasoin (L’assassino), La vedva (La vedova), Gli Urfan (Gli orfani) e E mandent (Il mandante). Ognuno di loro presenta in versi endecasillabi la sua versione della vicenda". Continua Miro Gori: "Inizialmente volevo scrivere un romanzo in dialetto sulla vicenda di Ruggero Pascoli. Poi però ho pensato che quei fatti erano accaduti in dialetto e bisogna raccontarli con la nostra madre lingua. Così non potendo scrivere un romazo in dialetto di troppa difficile lettura, ho scelto la poesia. Nel libro ho anche tradotto una parte del poemetto di Giovanni Pascoli ‘L’ultimo viaggio di Ulisse’" perchè mi incuriosiva sentire come suonava la grande poesia pascoliana nella sua lingua materna". Ermanno Pasolini