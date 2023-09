’Miss America’ prosegue il concorso

Prosegue il concorso ’Il gusto dei colli di Brisighella’ promosso dall’azienda agricola Terrabusi alla sala giochi ’Miss America’. Fino al 15 si potranno degustare gratis selezione di prodotti delle campagne faentine. L’iniziativa ha anche un obiettivo benefit, in quanto il valore degli eventuali premi non ritirati sarà devoluto ad Emergency. L’iscrizione è gratis e come premi ci sono una cantinetta per il vino, una cena per due al ristorante ’Teresina’ ed un buono per due persone per "Mirabilandia".