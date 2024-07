Miss Grand International Italy, 24 bellezze in passerella

Si chiama Daiana Gomez, 17 anni, di origini colombiane, la nuova "Miss Patacca vigliacca" estate 2024. Miss "La Più Bella di Romagna" è Giulia Berretti 18 anni di Rimini. "Miss Grand International" San Mauro Mare è la 17enne Valentina Giarmanà di Bologna. Il re dei tormentoni Alberto Pazzaglia Betobahia e il patron delle sfilate Carmelo Tornatore a San Mauro Mare sul palco dell’Arena Arcolbaleno con 24 bellezze in passerella hanno organizzato il concorso "Miss Grand International Italy" per eleggere le bellezze Made in Romagna col patrocinio dell’associazione AmareSanMauro. L’ artista Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, il re dei tormentoni, autore della famosa canzone Ciapa la galeina, ha presentato la sua nuova hit canzone tormentone dance del momento "Zaccagni Gol" sul palco dell’Arena Arcobaleno insieme alle 24 Top Miss. La tradizione continua nell’insegna delle bellezze che sono arrivate da tutte le parti d’italia per partecipare alla selezione Sanmaurese. Anche quest’anno lo spettacolo è stato intenso ed emozionante e la serata condotta da Carmelo Tornatore con il supporto di dj Antoin e Betobahia. Numeroso il pubblico presente che ha accompagnato le 24 ragazze finaliste in un tripudio di applausi e consensi. Dice Betobahia: "Il concorso è nato nel 2006 a seguito della mia canzone tormentone dal titolo ’Patacca vigliacca’ nata da uno slogan tutto romagnolo, espressione di una filosofia allegra e solare che passando da Fellini ai Vitelloni, arriva ai giorni d’oggi mantenendo vivo lo spirito di questa terra che ha dimostrato di non deprimersi mai, neanche di fronte a un’alluvione. ’La Patacca Vigliacca’ è quella bella donna che strega e attira l’attenzione degli uomini, è la donna che tutti vorrebbero, ma che è difficile da conquistare".

Ermanno Pasolini