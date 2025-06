Miss Mamma Italiana 2025, vince Morena di Gambettola

Tappa a Santarcangelo per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Morena Orlando, 37 anni, responsabile controllo qualità, di Gambettola, mamma di Emil di 12 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Giuliana Moreno, 47 anni, parrucchiera, di Rimini, mamma di Bechy, Mirna, Giovanni e Nicolas, di 29, 26, 22 e 9 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Caterina Zoletti, 56 anni, collaboratrice scolastica, di Bagnacavallo (RA), mamma di Mattia e Simone, di 30 e 26 anni.

Tra le mamme premiate, con la fascia di “Miss Mamma Solare”, Noemi Bilotta, 37 anni, casalinga, di Cesena, mamma di Michele di 3 anni.