Miss Mamma italiana entra a Rebibbia, sfilano le detenute

Miss Mamma va in carcere. Nella sala consiliare del Comune di Bellaria Igea Marina, la località che da anni ospita le fasi finali di Miss Mamma italiana, il cesenate Paolo Teti patron del concorso nazionale Miss Mamma Italiana giunto alla sua 32° edizione, ha presentato una selezione unical concorso “Miss Mamma Italiana”.

Lunedì 31 marzo, infatti per la prima volta al mondo – affermano i promotori – un concorso di bellezza e simpatia, varcherà le soglie di un istituto di pena, per una tappa riservata a 16 mamme detenute nel carcere femminile di Rebibbia, il carcere femminile romano più grande d’Europa, con le sue oltre trecento donne recluse. L’iniziativa, denominata "Miss Mamma Italiana Cuore di Mamma", si svolgerà nel teatro del carcere di Rebibbia.

Sarà sicuramente una giornata ricca di emozioni e di sorrisi, le 16 partecipanti, faranno due uscite in passerella, una con abito elegante (gli abiti e le scarpe saranno portati dall’organizzazione) ed una in abito sportivo casual. Per questa seconda uscita, le partecipanti indosseranno una t-shirt esclusiva, con la dicitura: ’Miss Mamma Italiana Cuore di Mamma’, racchiusa in un cuore. Inoltre, ognuna di loro, si esibirà, mostrando un proprio talento (canto, ballo, recitazione, sport, arte). L’evento sarà condotto da Paolo Teti, mentre in veste di co-conduttrici, saranno presenti Barbara Semeraro di Forlì, Miss Mamma italiana sponsor top 2017, Serena Pagliarani di Savignano sul Rubicone miss Mamma italiana Sprint 2021 e Fatima Zohra El Atifi di Rimini prefinalista di Miss Mamma Italiana 2024. Presidente di giuria, sarà Ada Di Campi, la prima donna poliziotto, gravemente ferita dalla famigerata banda della Uno Bianca; ospite d’onore, sarà la cantante forlivese Daniela Vallicelli. Acconciature e trucco delle partecipanti saranno curati da Roberto Foschi di Cesena, Maurizio Vitali di Staffolo (An) e da Gianroberto Violini di Cingoli (Mc). Miss Mamma Italiana Cuore di Mamma è organizzato da Te.Ma Eventi.