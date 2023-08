Miss Mamma Italiana, selezionata parrucchiera di Bagno di Romagna

Proseguono in tutta Italia le selezioni per ’Miss Mamma Italiana 2023’, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, ideatore e patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con fascia Gold per le mamme dai 46 ai 55 anni e ‘Evergreen’ per quelle con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene ‘Arianne’, onlus per la lotta all’endometriosi. A Lido Adriano, si è svolta una selezione per l’elezione di ‘Miss Mamma Italiana 2023’. La fascia “Miss Mamma Italiana Gold, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a Katia Rossi, 51 anni (nella foto seconda da destra), parrucchiera, di Bagno di Romagna, con un figlio di 21 anni".