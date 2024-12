Miss Mamma Italiana sotto i riflettori di Canale Italia

Una nuova gratificazione professionale per la Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, infatti lo scorso fine settimana, la società sammaurese ha presentato in prima serata su Canale Italia lo show di Miss Mamma Italiana, due ore e mezza, di diretta nazionale, in cui Paolo Teti, ideatore e Patron del concorso, affiancato nel corso della trasmissione da Elena Cerchiaro, Barbara Pellizzari, Marina Manzoni, Barbara Semeraro, Marina Donadi e Raffaella De Vincenzo, ha condotto la serata, a cui hanno partecipato le vincitrici di Miss Mamma Italiana, Semou Diagne “Miss Mamma Italiana 2024” (la cui Finale Nazionale, riservata alle mamme dai 25 ai 45 anni, si è tenuta nella città di Bellaria Igea Marina); Sara Cerri “Miss Mamma Italiana Gold 2024” (la cui Finale nazionale, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, si è tenuta nella città di Abano Terme - Padova) e Lorella Barbuti “Miss Mamma Italiana Evergreen 2024” (la cui Finale Nazionale, riservata alle mamme con più di 56 anni, si è tenuta a San Martino in Badia - Bolzano). Oltre alle vincitrici di fascia nazionale, hanno partecipato anche le Mamme Miss protagoniste della 31° edizione di Miss Mamma Italiana anno 2024 e degli anni precedenti.