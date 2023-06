Miss Mamma, sfida tra castelli di sabbia e corse al kartodromo

A San Mauro Mare si sono tenute le ‘Olimpiadi di Miss Mamma Italiana’. Tutte molto ben preparate e ricche di talento sportivo, le Mamme Miss, provenienti da diverse Regioni italiane, vincitrici delle passate edizioni del concorso, si sono cimentate in diverse attività sportive sulla spiaggia, come calci di rigore, la gara di bocce, castelli di sabbia, inoltre, per questa edizione, le mamme sono state impegnate sulla pista del kartodromo di San Mauro Mare. L’evento è stato condotto dal patron Paolo Teti Patron e da Serena Pagliarani. Questa la classifica finale: 1° classificata Erika Maldifassi; 2° classificata Patrizia Tranquilli,; 3° classificata Meri De Rosso; 4° classificata Elena Cerchiaro; 5° classificata Angela Gemelli. Nella foto in allegato: Erika Maldifassi di Giussano (1° classificata) e Paolo Teti ideatore e patron del concorso.