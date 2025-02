Miss Mamma sfila a Sanremo. Vince una 41enne di Cuneo

In occasione della 75° edizione del Festival di Sanremo, è stata davvero importante la promozione, sia per Miss Mamma Italiana, il cui Patron è il sammaurese Paolo Teti, che per Bellaria Igea Marina, dove dall’11 al 14 settembre, si svolgerà la Finale Nazionale di Miss Mamma Italiana 2025. Nella ‘città dei fiori’, in Piazza Colombo (la piazza che ospita tutti gli eventi pomeridiani e serali, legati al Festival), si è tenuta una selezione valida per la 32° edizione del concorso Miss Mamma Italiana, che ha visto vincitrici, per la categoria Miss Mamma Italiana fascia di età 25/45 anni, Veronica Sava, 41 anni, di Mondovì (Cuneo); per la categoria Miss Mamma Italiana Gold fascia di età 46/55 anni, Anna Mammoliti, 52 anni, di Livorno e per Miss Mamma Italiana Evergreen fascia di età dai 56 anni a salire, Monica Vallerino, 59 anni, di Genova.