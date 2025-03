Miss Marple chiude la stagione della prosa del teatro comunale

"Miss Marple, giochi di prestigio" è l’ultimo spettacolo della stagione di prosa del teatro comunale di Cesenatico, che andrà in scena domani alle 21. Un classico, dove l’anziana signora, interpretata da Viviana Toniolo, con la sua ironia e sorniona intelligenza, con la sua capacità di guardare più a fondo le cose, riesce a risolvere i casi di omicidio più complicati mentre la polizia ancora brancola nel buio. È un giallo dal fascino immortale, caratterizzato da inganni e meccanismi perfettamente congegnati, dove con ironia e pathos, mistero e punte di comicità, vengono raccontate storie e personaggi di grande spessore e umanità. Il lavoro è ambientato alla fine degli anni ‘40, nella campagna inglese, dove Miss Marple si convince a lasciare per qualche tempo la sua casa a St Mary Mead per andare ad abitare nell’immensa villa vittoriana di Stonygates. Assieme a Viviana Toniolo, sul palco reciteranno Carlo Lizzani, Francesca Draghetti, Chiara Bonome, Andrea Carpiceci, Chiara David, Stefano Flamia, Mattia Marcucci, Maurizio Greco. Lo spettacolo è sold out, tuttavia, come spesso accade, in caso di disdette ci sarà qualche posto libero.

g.m.