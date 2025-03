‘Miss Nonna’ di Paolo Teti protagonista in tv

Nuova passerella televisiva per il concorso ‘Miss Nonna’ ideato da Paolo Teti. Monica Vallerino, 59 anni, di Genova, vincitrice del titolo nazionale ‘Miss Nonna 2024’, eletta lo scorso mese di ottobre, in occasione della Finale Nazionale che si è tenuta a Bellaria Igea Marina, è stata ospite della trasmissione televisiva ‘La porta magica’, condotto da Andrea Delogu ed in onda su Rai2.

Nel corso della trasmissione, Monica ha parlato di sé, della sua vita e ha dato ampio risalto al concorso ‘Miss Nonna’.