"Missione capitale della cultura, vanno coinvolti imprese e privati"

La presentazione della candidatura unitaria a capitale della cultura 2028 da parte di Forlì e Cesena è una straordinaria opportunità per la valorizzazione culturale e artistica di tutto il territorio della provincia integrata. Lo rimarca Confcommercio cesenate.

"Valutiamo molto positivamente la stipula del protocollo fra i due comuni – afferma il presidente Augusto Patrignani – con Forlì capofila e Cesena affiancato paritariamente. Si tratta di una candidatura che deve coinvolgere tutte le forze del territorio come banco di prova per affermare le risorse culturali della provincia. Già gareggiare per questo importantissimo riconoscimento è un fatto molto importante e fornisce l’occasione per migliorare l’offerta nei suoi punti di criticità e consolidarla nei suoi punti di forza dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena ai Musei di San Domenico di Forlì".

"Fondamentale che il raccordo stabilito nel protocollo tra i due comuni – prosegue Patrignani – si concretizzi in una azione congiunta che congiunga le rispettive eccellenze. In questa fase di presentazione della candidatura va aperto un grande confronto, coinvolgendo anche le organizzazioni di rappresentanza in modo che cultura ed economia siano strettamente correlate, dal momento che la cultura non è un bene immateriale ma si deve legare allo sviluppo di un territorio. Ci sono imprese che operano nel settore artistico e culturale nel territorio provinciale. arricchendo l’offerta territoriale, in particola. Anch’essi debbono essere coinvolte nel percorso della candidatura".